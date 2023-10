Bufera su Sanabria, accusato di uno sputo a Messi. Lui smentisce

Nella notte è andata in scena Argentina-Paraguay, gara valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali. L’Albiceleste si è imposta per 1-0 grazie al gol al minuto 3 di Otamendi. Sanabria, entrato solo a 20 minuti dalla fine, ha giocato una partita anonima e non ha inciso nella partita che segnava il suo ritorno in nazionale dopo un lungo periodo di assenza. Ciò che invece ha fatto grande scalpore è stato un presunto sputo nel numero 9 del Toro verso Leo Messi. È infatti diventato virale un video che riprende Sanabria mentre sembra sputare sul numero 10 dell'Argentina girato di spalle, anche se dalle immagini e dai video a disposizione la dinamica non è chiarissima e non c'è nessuna certezza che il paraguaiano abbia davvero sputato verso Messi. Nel post partita entrambi i giocatori hanno rilasciato dichiarazioni a riguardo.