Buon compleanno Toro, da 115 anni simbolo della nostra passione

Buon centoquindicesimo compleanno Toro, anche in una serata così. Soprattutto in una serata così

Non c'è nulla, meglio di una partita come quella contro l'Empoli, che possa rappresentare in un'istantanea il rapporto del Torino con i suoi tifosi. Una festa annunciata trasformatasi in una delusione cocente, vissuta con il solito, costante attaccamento viscerale. Quella del Torino è una leggenda che va celebrata e tramandata, fatta di simboli e valori sempre più difficili da custodire. È proprio per questo che i tifosi granata sono fieri ed orgogliosi, anche in serate in cui il risultato non è quello sperato, perché si sentono custodi di una diversità da rivendicare. Sono passati 115 anni dalla fondazione nella storica Birreria Voigt, oggi Bar Norman, eppure il vecchio cuore granata non ha mai smesso di battere. È andato in affanno, messo a dura prova dalle vicissitudini, ma non si è mai fermato. E continuerà a battere fino a quando rimarrà qualcuno che, come noi, celebrerà e tramanderà questa storia che negli anni è diventata leggenda: "Lo urla la gente, lo dice la storia, la leggenda è la nostra gloria". E allora buon compleanno Toro, anche in serate come questa. Soprattutto in serate come questa.