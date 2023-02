Buongiorno: “In famiglia siamo granata, spero in un Fila veramente pieno”

Buongiorno a Torino Channel a ruota libera: ecco le sue parole sugli studi, il rapporto con la fidanzata, il derby e la passione per il Toro

Torino Channel ha intervistato Alessandro Buongiorno in vista del derby della Mole con la Juventus di martedì prossimo. Il difensore scuola Toro ha sente particolarmente la gara con i bianconeri. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Sono diventato dottore, quindi sono contentissimo. Sto cercando di capire come proseguire. Sono orgoglioso di ciò che ho fatto finora".

Ti piacerebbe andare avanti in magistrale?

Davi già soddisfazioni quando al liceo ti facevi interrogare prima delle lezioni per essere libero all'allenamento. Sei sempre stato molto diligente a scuola...

"Sì, Margherita mi è stata molto vicino ed è stata sempre con me. Mi ha supportato tanto. Adesso supporto io lei con la sua laurea in giurisprudenza: le manca solo la tesi, quindi adesso sono io che devo aiutarla".

"Si, una settimana diversa in cui cerchiamo di caricarci il più possibile. Aspettiamo tanto questa partita, cercando di arrivarci al meglio possibile".

In città c'è già l'atmosfera da derby?

"C'è già: ho incontrato qualche tifoso per strada che mi ha iniziato a chiedere e a parlare. Si sono raccomandati per il derby, si sente già l'atmosfera".

Hai indossato questa maglia da quando avevi 6-7 anni. Hai vissuto il derby, da bambino con la Primavera e oggi con la Prima Squadra. Come è cambiato il tuo modo di vedere il derby?

"In realtà è sempre stato uguale. Quand'ero più piccolo ovviamente erano partite diverse, si giocava più per divertirsi, però già lo sentivo già tanto sia in famiglia che personalmente. Era una partita importante già quando avevo 6-7 anni".