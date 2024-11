Buongiorno: “Sì al Napoli dopo l’incontro con Conte”

Domenica alle ore 15:00 il Torino tornerà in campo, ancora tra le mura casalinghe, per sfidare il Napoli di Antonio Conte. Il match sarà tutt'altro che semplice, i partenopei sono attualmente primi in solitaria a quota 29 punti e provengono da una vittoria contro la Roma. Uno dei protagonisti assoluti della sfida sarà sicuramente l'ex granata Alessandro Buongiorno, che nelle scorse ore ha parlato del proprio trasferimento al Napoli in un'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio.

Buongiorno su Conte: "Ci siamo incontrati per caso"

Il grande ex della sfida sarà proprio Alessandro Buongiorno, difensore nato e cresciuto nelle giovanili granata. Il giocatore ha lasciato Torino quest'estate per indossare la maglia del Napoli ed in un'intervista a Cronache di Spogliatoio ha spiegato il perché di tale scelta: "Io e Conte ci siamo incontrati per caso una sera in un ristorante a Torino. Ci fermammo a parlare per una decina di minuti. Poi nei mesi successivi ci siamo sentiti diverse volte prima di scegliere definitivamente Napoli". Per il giocatore ad incidere su tale scelta non è stata solamente la presenza di Antonio Conte, ma anche il calore della piazza: "È stata importante anche la piazza, che è così appassionata. Giocare al Maradona è incredibile. Adattarsi in un ambiente così è stato facile. Quando giri per la città percepisci una passione unica. Le persone ti sono amiche anche se non ti conoscono. E poi qui c’è una sola squadra: il napoletano tifa Napoli”.