Cagliari-Torino 3-2, le reazioni social:”Tutta colpa di un mercato insufficiente”

Un match rocambolesco quello andato in scena tra Cagliari e Torino questo tardo pomeriggio. Il primo tempo vede i padroni di casa andare in vantaggio su punizione, ma il fallo per il Cagliari era inesistente. Poi Sanabria la pareggia subito di testa su sviluppi da corner. Nella ripresa il Toro va in vantaggio grazie alla gran rete da fuori di Linetty. Il Cagliari rialza la testa e in soli quattro minuti trova il gol prima con Palomino e poi con l'autogol di Coco. Il Torino ci prova fino alla fine ma arriva la terza sconfitta di fila, ancora per 3-2, per i ragazzi di Vanoli. Di seguito i migliori tweet dei tifosi granata al termine della sfida.