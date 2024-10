Cagliari-Torino 3-2, Nicola: “Vinto contro una squadra molto forte e qualitativa”

Al termine della sfida tra Cagliari e Torino, valida per l'ottavo turno del campionato di Serie A, il tecnico rossoblù Davide Nicola è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il match. Di seguito le sue dichiarazioni: "Attraverso il lavoro abbiamo iniziato a sfruttare al meglio la proposta di gioco che questa squadra fa dalla prima partita. Vedendo i risultati delle ultime partite sembra che stiamo facendo cose straordinarie ma questo gioco lo facevamo già prima ma senza riuscire a fare gol. Abbiamo trovato una squadra molto qualitativa che è in grado di fare due gol non solo a noi ma anche a Milan, Inter e Lazio, addirittura tre al Verona. Questa squadra ha qualità e un progetto di gioco chiaro, sono forti e per questo sono contento per i miei ragazzi. Sapevamo perfettamente che per raggiungere il nostro obiettivo dobbiamo mettere in campo idee e anche sfacciataggine, che non significa mancanza di umiltà, ma convinzione in ciò che si fa. In certi momenti non siamo ancora sempre come vorremmo essere ma è normale dopo dieci partite".