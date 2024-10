Cagliari-Torino sarà anche Marin vs Ricci: ritmi di gara dettati dai due registi

La sfida tra Cagliari e Torino metterà di fronte a metà campo anche i due registi delle squadre nonché veri e propri metronomi per i compagni

Nuova trasferta per il Torino che, dopo la sconfitta di San Siro prima della sosta (che è costata molto di più di un semplice risultato negativo, leggasi infortunio e stagione finita per capitan Zapata), domani farà visita al Cagliari nell'ottava giornata di Serie A. La sfida tra rossoblù e granata metterà di fronte due squadre dagli umori opposti prima della pausa per le nazionali: i sardi sono reduci da quattro importanti e difficili punti sui campi di Parma e Juventus, mentre il Toro ha perso in fila le ultime due partite di Serie A più una in Coppa Italia. Molto dell'andamento e del ritmo di questo match verrà deciso dai due registi e metronomi delle squadre, ovvero Razvan Marin e Samuele Ricci.

Razvan Marin si riscopre goleador: il Toro dovrà provare ad arginarlo — Il Cagliari dopo un momento iniziale complicato è riuscito a ripartire molto bene nelle ultime due gare prima della sosta per le nazionali che è appena terminata. I sardi sono riusciti prima a vincere 2-3 a Parma e poi a pareggiare 1-1 sul campo della Juventus: in queste due partite il tecnico rossoblù Davide Nicola ha riscoperto la vena realizzativa di Razvan Marin, regista della formazione cagliaritana che sta vivendo un ottimo periodo di forma sia con la squadra di club che con la maglia della sua Romania in occasione delle ultime gare di Nations League quando ha segnato pure qui due reti in due partite contro Cipro e Lituania. Anche contro il Torino quella di Marin sarà una carta che Nicola vorrà giocarsi per provare a mettere in difficoltà i granata. I centrocampisti del Toro dovranno quindi muoversi in mediana con un occhio di riguardo per il numero 18 rossoblù che sta vivendo un momento di grandissima forma in entrambe le fasi di gioco.

Ricci sempre più leader del Toro: senza Zapata dovrà trascinare la squadra — Dal lato di campo degli ospiti ci sarà Samuele Ricci a rispondere. Anche il classe 2001 toscano è un uomo fondamentale per mister Paolo Vanoli e in questa stagione sembra essere pronto a compiere il definitivo salto di qualità per imporsi in entrambe le fasi di gioco, sia con la divisa del Torino che con quella della nazionale. Il numero 28 granata sta diventando infatti un elemento sempre più insostituibile anche per il CT azzurro Luciano Spalletti. A Cagliari sarà inoltre la prima partita che il Toro giocherà senza il suo leader e capitano Duvan Zapata e servirà quindi nuova leadership da parte dei giocatori più rappresentativi del club, tra i quali senza dubbio figura ampiamente pure Ricci. L'ex Empoli assieme ad altri giocatori di qualità ed esperienza come Ché Adams, Nikola Vlasic o Antonio Sanabria dovranno prendere per mano la squadra e trascinarla verso gli obiettivi prefissati da Vanoli.