Cairo a vedere la Pro Sesto: “Sono rimasto un tifoso”. Sulle seconde squadre…

Nella giornata di oggi il Torino ha giocato (e vinto 0-1) sul campo dell'Hellas Verona. Come sempre al seguito della squadra c'era il presidente granata Urbano Cairo. Tornando dal capoluogo veneto l'imprenditore alessandrino ha fatto tappa a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che quest'oggi andava in scena una partita dei playoff di Serie C nella quale si sfidavano al Breda, stadio cittadino, la Pro Sesto e il Renate. Cairo ha spiegato ai microfoni de LacasadiC il perché abbia deciso di assistere a questo match: "Sono qui sugli spalti del Breda perché da giovane giocavo nella Pro Sesto, ricordo ancora un bel gol che segnai su questo campo. Sono rimasto tifoso e appassionato della Pro". Per dovere di cronaca, il risultato finale di questo incontro è stato 1-1 consentendo alla formazione di casa di passare il turno per il miglior piazzamento ottenuto durante la stagione regolare. Un altro motivo per il presidente Cairo per festeggiare quest'oggi oltre al successo del Toro. Il patron granata ha anche commentato il tema seconde squadre. Si tratta infatti di un argomento che riguarderebbe l'iscrizione di una formazione giovanile che disputi proprio il campionato di Serie C. Queste le sue dichiarazioni in merito: "È una cosa a cui stiamo pensando, è un modo per poter sviluppare il talento dei giocatori della nostra Primavera e dar loro uno sbocco direttamente in Lega Pro. La questione è che è necessario avere uno stadio omologato per la Serie C, e quindi trovare un posto in cui andare, e delle strutture su cui stiamo lavorando. È una possibilità concreta per l’anno prossimo. Io vorrei farlo, vediamo se riusciamo".