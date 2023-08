Cairo annuncia Vlasic: “Nikola voleva solo il Toro, il Toro voleva solo lui”

Nikola Vlasic è tornato al Torino. Un annuncio tanto atteso dai tifosi granata, arrivato in serata dopo la firma del nuovo contratto con il Torino. A celebrare l'operazione di mercato e dare nuovamente il benvenuto a Vlasic è stato in primis Urbano Cairo. Il presidente granata ha postato su Instagram una foto di Vlasic e speso per lui parole al miele: "È tornato! Voleva solo il Toro, il Toro voleva solo lui non poteva che tornare al Toro ! Bentornato Nikola! In bocca al lupo".