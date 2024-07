Cairo: “Buongiorno? Devo parlargli e sapere cosa pensa del futuro”

A margine della presentazione dei nuovi palinsesti di LA7, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato del futuro di Alessandro Buongiorno. Come noto da tempo, il difensore granata è seguito dal Napoli che vuole portarlo in azzurro e regalarlo al suo tecnico Antonio Conte. Queste le parole del patron del Toro su Buongiorno: "È un giocatore che piace molto e che è molto seguito da più squadre, da quando è stato in Germania per gli Europei non l'ho più sentito se non con messaggi di incoraggiamento e di positività. Ovviamente prima di prendere qualsiasi decisione voglio incontrare e parlare con il ragazzo, sentire da lui cosa pensa, come si è fatto l'anno scorso quando si è deciso di tenerlo. L’interesse del Napoli fa piacere, è bello che un giocatore così bravo e così di qualità venga apprezzato da tante squadre. Poi però prima di prendere decisioni io mi devo sedere con lui e parlargli".