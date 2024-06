Cairo conferma, Rodriguez non rinnoverà: incompatibili gli obiettivi delle parti

Ricardo Rodriguez non rinnoverà. Forse non è nemmeno una notizia perché nell'ambiente granata già da tempo si sapeva che l'elvetico non avrebbe proseguito la propria avventura sotto la Mole. Già da una sera dello scorso agosto, dopo un Torino-Cagliari, si era ampiamente capito che il rapporto sarebbe terminato il 30 giugno 2024 e così sarà. Il presidente del Torino Urbano Cairo ha confermato quello che un poì tutti sapevano nel corso del suo intervento ai microfoni di Sky Sport lunedì sera. Parlando di Alessandro Buongiorno, ha menzionato anche Rodriguez e l'ha fatto in questi termini: "Alessandro Buongiorno nella prossima stagione sarà capitano al posto di Rodriguez che è in scadenza" (LEGGI QUI). La parola fine è stata quindi scritta definitivamente. Per lo svizzero l'esperienza al Toro si chiude dopo quattro stagioni, la prima tribolata sotto la gestione Giampaolo e Nicola, le altre tre molto positive con Juric in panchina. Per lui in granata 129 presenze e un solo gol, quello al Milan il 18 maggio, nell'ultima partita ufficiale disputata con il Toro (è rimasto in panchina al Gewiss contro l'Atalanta).