Cairo, il saluto a Juric sui social: “Hai dato tutto e con schiettezza”

Il Torino in questi ultimi giorni ha ufficializzato il cambio panchina. Ivan Juric ha lasciato Torino e al suo posto è arrivato Paolo Vanoli. Il tecnico croato ha guidato il club granata per 3 anni e proprio stamane è arrivato il saluto di Juric alla società. Il Presidente del Torino, Urbano Cairo, ha pubblicato sui social un post in cui ringrazia e saluta l'ormai ex-tecnico granata. A seguire le parole scritte dal patron granata. "Caro Mister , grazie per questi 3 anni insieme in cui hai dato tutto e con la tua nota schiettezza. Non siamo arrivati dove avremmo voluto ma abbiamo lavorato bene e siamo certamente cresciuti . In bocca al lupo a te e al tuo ottimo staff per il vostro futuro. Sempre Forza Toro !"