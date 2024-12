Cairo: “Mondo del calcio sbilanciato tra costi e ricavi, servono nuove risorse”

In occasione di Atreju si è parlato anche di calcio perché c'è stato un incontro tra il ministro dello Sport, Andrea Abodi, e i presidenti di Milan e Torino, Paolo Scaroni e Urbano Cairo. È stato un dibattito nel quale si è parlato anche del tema sulla gestione di costi e ricavi. Questo il pensiero del patron granata: "Il mondo del calcio presenta uno sbilancio tra costi e ricavi molto importante. In Italia si è perso mediamente un miliardo l’anno negli ultimi 5 anni, complice anche il Covid, che ha dato una botta tremenda al settore. Certo, da quando nel '93 sono arrivati i diritti sportivi i ricavi sono cresciuti di tanto, ma i costi sono aumentati moltissimo. Servono nuove risorse poi starà a noi contenere i costi. L’unico settore che in Italia non beneficia del decreto Crescita è il calcio. Perché non è consentito ai calciatori e agli allenatori, che vengono dall’estero, di ottenere i vantaggi fiscali di cui godono gli altri lavoratori? Mi sembra che si possano porre dei profili di incostituzionalità".