Cairo saluta Buongiorno: “Sempre nel cuore”. Ma nei commenti piovono critiche

Ieri Alessandro Buongiorno è diventato ufficialmente un calciatore del Napoli, lasciando il Torino dopo 17 anni. Il classe '99 ha fatto una lunga lettera di addio al club e ai tifosi, ringraziando per il sostegno ricevuto e per il privilegio di aver potuto indossare così a lungo la maglia della squadra della sua città. Oggi il presidente Cairo ha voluto salutare l'ormai ex calciatore granata con una foto da Forte dei Marmi. Questo il testo della didascalia: "Grande Bongio, sempre nel cuore". Nei commenti i tifosi del Toro si sono scatenati nelle critiche al patron.