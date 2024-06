Calciomercato, gli occhi della Serie A su Bellanova. Ma non è il momento di cederlo

Tra i molti rumors di mercato in casa Torino, alcuni riguardano anche Raoul Bellanova. L'esterno destro, attualmente impegnato all'Europeo, piace molto in Italia. Ad ogni modo, ogni decisione su di lui verrà presa dopo l'avventura azzurra in Germania. Il Torino però farebbe male a privarsi ora della sua freccia destra.

L'ottima stagione di Bellanova

La stagione granata di Bellanova è stata da top player. L'esterno ha segnato un gol, fornito ben sette assist e creato 44 cross vincenti, ma soprattutto è il giocatore di movimento più utilizzato in stagione con 39 presenze e 3065' minuti in totale. Un perno della rosa granata. L'ottima stagione di Bellanova ha attirato l'attenzione di alcuni club di Serie A, in primis la Roma. Ogni valutazione però verrà presa dopo l'Europeo, in base alle prestazioni del giocatore. Bisogna però premettere una questione, Bellanova non è formalmente sul mercato. Infatti, per ora, Cairo e Vagnati non hanno mai manifestato la volontà di cedere il giocatore. Anche lo stesso tesserato granata non ha mai espresso il desiderio di cambiare aria, anzi, in granata si trova molto bene ed ha fatto molto bene, raggiungendo anche la nazionale.