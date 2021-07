Calciomercato, il Parma sonda Zaza: per ora il Torino temporeggia

Sondaggio di Zaza da parte del Parma: per ora, però, Juric non vuole cessioni e l'attaccante granata sta bene a Torino

"Al momento ho detto alla società: bloccate tutti, non voglio vendere nessuno, voglio valutare anche chi non ha fatto bene. Ora voglio parlare con tutti e avere sensazioni chiare, poi prenderemo le decisioni" ha dichiarato Ivan Juric nella conferenza stampa di presentazione . Messaggio chiaro, in cui è incluso anche Simone Zaza, attaccante granata che ha realizzato 6 gol nell'ultimo campionato di Serie A. Sull'ex bomber della nazionale ci sarebbe l'interesse del Parma, che ha effettuato un sondaggio con il Torino per capire la valutazione dell'11 granata.

Il club del presidente Krause vuole prontamente risalire in Serie A e, per farlo, sta riempiendo la rosa di giocatori che hanno il proprio habitat naturale in Serie A. Buffon e Vazquez sono già arrivati al Tardini, Zaza è uno degli obiettivi per l'attacco. Juric, però, è stato chiaro: per ora nessuna cessione, neanche dei giocatori che non hanno brillato nelle ultime stagioni. Da considerare anche la volontà del giocatore, che a Torino sta bene e non smania per andare via a tutti i costi.