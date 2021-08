Calciomercato, Juric riapre il capitolo trequarti: Linetty ok, ma serve altro

Ora che il ritiro è finito, Juric avanza le sue richieste. Serve un trequartista, Messias, Ounas e Orsolini tra i candidati

L'innesto di Marko Pjaca sulla trequarti granata potrebbe non essere sufficiente per archiviare il capitolo tridente. Lo ha fatto capire chiaramente Ivan Juric al termine della partita amichevole contro il Rennes: "Linetty ha fatto bene dietro la punta, ma in quel ruolo mi serve altro". Se Pjaca può agire da trequartista di sinistra con compiti da regista offensivo - un po' come Zaccagni nel suo Verona - il tecnico ha bisogno di rinforzi sul centro-destra zona in cui, nello scorso campionato, Juric ha scelto un incursore come Barak.