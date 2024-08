Calciomercato, Radonjic possibile ritorno in Spagna: su di lui l’Alaves

Fuori dal progetto del Torino ormai da tempo, Nemaja Radonjic, che negli ultimi sei mesi della stagione 2023-2024 ha giocato in Spagna con la maglia del Maiorca, potrebbe lasciare di nuovo il capoluogo piemontese per approdare nella penisola iberica: come affermato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'Alaves ha infatti preso contatti per portare nei paesi baschi il trequartista serbo che non rientra più nei piani di Vanoli e società. Radonjic è stato individuato come uno dei possibili sostituti di Rioja, andato al Valencia. L'Alaves sta studiando la formula per acquistare l'ex numero 10 granata nell'ultima settimana di mercato.