Dopo aver chiuso per l'esterno sinistro, il Toro è pronto a concentrarsi al 100% sul braccetto di difesa. La nuova priorità, quindi, è quella di completare il pacchetto arretrato. Il nome su cui puntano i granata è quello di Zeno Van den Bosch dell'Anversa. Il suo nome è da tempo sul taccuino dei granata, che ora proveranno ad affondare il colpo come fatto per Borna Sosa. Le tempistiche per assicurarsi il croato, d'altronde, non sono state elevatissime, visto che il Toro ha iniziato a provarci sul serio solamente nelle ultime settimane.

Calciomercato Torino, dopo Borna Sosa all in su Van den Bosch

Come per Borna Sosa, poi, i contatti con il giocatore e con l'Anversa sono già avviati e quindi ora per il Torino si tratta solamente di affondare il colpo per chiudere una trattativa non prevista, ma che con il tempo si è resa necessaria. D'altronde i granata speravano nel ritorno di Schuurs in tempo, invece le complicazioni che lo terranno lontano ancora per qualche mese ha obbligato il Toro a tornare sul mercato per cercare un titolare: con Coco dirottato al centro, si cerca un braccetto. Adesso i granata vogliono chiudere per Van den Bosch, il ragazzo dell'Anversa ha fatto bene in Belgio ed è pronto al salto in alto in Serie A.