Calciomercato Torino: la top 10 aggiornata di acquisti e cessioni dell’era Cairo

Due delle dieci cessioni più remunerative della gestione Cairo al Torino in una singola finestra di mercato. Dopo Buongiorno - secondo giocatore in questa classifica - anche Bellanova entra nella top 10 tra i giocatori che hanno portato più soldi nelle casse granata. Guardando la classifica, fa specie pensare che è la prima volta dall'estate in cui furono ceduti Cerci e Immobile, che il Torino chiude il calciomercato con due cessioni così importanti. Guardando la cadenza delle uscite, sono sempre state scaglionate e soltanto la grande annata che portò poi il Toro ai preliminari di Europa League (dopo l'affaire Parma), aveva causato due cessioni importanti in una singola finestra di mercato. Da quel momento in poi, dal punto di vista economico (non tattico o tecnico) non sono più state fatte due cessioni così importanti. Insomma, per la prima volta il Toro ha creato un tesoretto molto importante attraverso due addii pesanti.