Campagna abbonamenti 2023/2024, come cambiano le tariffe per donne e Under-18

Come cambiano le tariffe per gli abbonamenti 2023/2024: l'analisi delle strategie del club per incrementare il numero di tessere

Redazione Toro News

La campagna abbonamenti del Torino è scattata e non mancano alcune novità per quanto concerne la vendita libera, quella che quindi non riguarda i vecchi abbonati che vogliono sottoscrivere la tessera anche nella stagione 2023/2024. I prezzi interi non cambiato: 250 euro in Maratona, 230 in Primavera, 380 nei Distinti, 450 in Tribuna e 800 nelle Poltroncine granata. Bisogna tuttavia segnalare alcuni aspetti interessanti relativi al cambio di strategia del club granata. Nella passata annata, la 2022/2023, era prevista una categoria Under-10 che garantiva prezzi alquanto agevolati per i bambini sotto i dieci anni. In questa nuova campagna abbonamenti la categoria Under-10 è scomparsa.