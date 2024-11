Che fine ha fatto Bruno Peres? Dopo l’Italia un tracollo graduale. Ora è svincolato

Ormai svincolato Bruno peres dopo il Torino non ha mai trovato fortuna

Alberto Girardi 16 novembre 2024 (modifica il 16 novembre 2024 | 15:03)

Al Torino sembrava avere grandi doti tecniche e fisiche, grazie alle quali entra in fretta nel cuore dei tifosi. Impossibile dimenticare il suo primo gol in Serie A contro la Juventus con una cavalcata da porta a porta. Il brasiliano arriva all'ombra della Mole nel 2014 dal Santos ed è rimasto in granata per due stagioni, collezionando 7 gol e 11 assist. Grazie a questi numeri su di lui mette gli occhi la Roma che lo acquista per 13 milioni di euro, ma da lì in poi la carriera del terzino vedrà una graduale discesa verso il basso.

Quando Peres era vicino al ritorno in granata — Dopo le stagioni convincenti al Torino Bruno Peres prova a cambiare e si trasferisce alla Roma per guardare ad obiettivi più importanti. Nella prima stagione viene impiegato spesso tra Serie A ed Europa League, ma non rispetta le aspettative e del giocatore visto in granata c'è solo l'ombra. Nella seconda stagione in giallorosso inizia a diminuire il suo impiego e nel 2018 torna in Brasile in prestito. Proprio nel 2018 però, il brasiliano sembra vicinissimo al ritorno in granata, la Roma valuta una sua cessione e sia il Torino che Peres pensano concretamente all'opzione del ritorno sotto la Mole. La trattativa alla fine va in fumo e dopo l'esperienza in Brasile Peres torna alla Roma e dopo altre due stagioni, nel 2021 si trasferisce definitivamente in Turchia. Al Trabzonspor Peres resta per due stagioni, neanche in Super Lig trova fortuna e rientra ancora una volta in Brasile, all'Athletico Paranaense, dove dopo una stagione e sole 5 gare giocate rimarrà svincolato.

Peres dal Brasile al Brasile: ma la sua carriera potrebbe non essere conclusa — Il Torino acquista Peres dal Santos, microregione dello Stato di San Paolo, dove nel 1990 nasce il terzino. Come abbiamo scritto in precedenza, la sua carriera proseguirà appunto in Serie A: Torino e Roma, poi una parentesi al Sao Paulo, nuovamente Roma, Trabzonspor in Turchia e infine Athletico Paranaense, sempre in Brasile. Dal 2023 Peres è svincolato, ma la sua carriera potrebbe non essere ancora terminata, dai suoi profili social vediamo che fisicamente è ancora in forma e che si allena sui campi da calcio, magari proprio per tornare a giocare tra i professionisti.