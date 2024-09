Che fine ha fatto El Kaddouri? L’ex Toro è tornato in Italia: giocherà in Serie C

Il centrocampista ex Torino ha trovato fortuna e continuità in Grecia, ora il ritorno nel nostro paese dopo 7 anni

Simone Napoli 9 settembre 2024 (modifica il 9 settembre 2024 | 17:08)

È stato uno dei protagonisti di Bilbao e dopo l'addio al Torino e al nostro paese Omar El Kaddouri, è tornato in Italia dopo 7 anni lontano dallo stivale. Centrocampista dalla grande tecnica e fantasia, il marocchino cresciuto in Belgio è stato uno dei pilastri del Torino di Ventura che conquistò l'Europa League nella stagione 2014-2015. Arrivato all'ombra della Mole nel luglio del 2013 dal Napoli, la mezz'ala nata a Bruxelles ha giocato per 3 stagioni con la casacca granata sulle spalle prima di lasciarla fra le polemiche: dopo l'addio l'esperienza a Napoli e all'Empoli per 6 mesi, poi il trasferimento in Grecia al PAOK Salonicco dove è rimasto per 6 anni prima dello svincolo. Dopo sei mesi sabbatici, ha firmato a gennaio 2024 per il Cluj ma l'esperienza è durata solo sei mesi. Dopo 7 anni lontano dall'Italia El Kaddouri è tornato da pochi giorni grazie alla firma con la Spal con cui giocherà in Serie C.

L'addio burrascoso al Torino — El Kaddouri arrivò al Torino durante la sessione di mercato estiva del 2013 in prestito dal Napoli. Il prestito venne rinnovato per due stagioni coi granata che sborsarono mezzo milione di euro per il prestito oneroso per garantirsi le prestazioni del marocchino anche nella stagione 2014-2015. Petrachi e il Torino inserirono anche l'opzione per il diritto di riscatto fissato a 4,7 milioni. L'esperienza in granata fu la più positiva: in due anni collezionò 76 presenze e mise a segno 9 reti e 16 assist - un rendimento che in proporzione è di gran lunga più positivo rispetto a quella greca. Dopo il primo convincente anno concluso con 5 gol e 8 assist, il marocchino riuscì a ripetersi nella stagione successiva, quella dell'Euro Toro di Ventura dove fu uno dei protagonisti del San Mamés con l'assist decisivo per il gol di Darmian. Col tramonto della stagione le acque diventarono turbolente ed El Kaddouri si oppose al riscatto da parte del Torino per riuscire ad arrivare a palcoscenici più importanti. "El Kaddouri non voleva restare e ce lo ha comunicato per tempo, spiazzandoci" aveva comunicato nel luglio del 2015 il presidente Urbano Cairo.

Napoli, Empoli, PAOK e quindi la Spal — Partito da Torino con il consiglio dell'agente, Mino Raiola, El Kaddouri si giocò le sue carte al Napoli: l'esperienza partenopea duro un anno e mezzo, abbastanza per collezionare 31 presenze e 3 gol, ma ben più fortunata furono i secondi sei mesi ad Empoli dove giocò 15 partite segnando 3 gol e fornendo 1 assist. Nell'agosto 2017 il marocchino venne acquistato dal PAOK Salonicco e in Grecia conquistò quattro titoli: un campionato e tre coppe di Grecia collezionando in bianconero 173 presenze condite da 10 gol e 13 assist. Sei stagioni ricche di emozioni in cui il marocchino esordì anche in Champions League e arricchì la sua esperienza in Europa League. Nel 2023 però il centrocampista ex Torino lasciò il PAOK, si tenne in forma per sei mesi e a gennaio 2024 firmò fino al termine della stagione con il Cluj, club rumeno di primordine in patria. Dopo 9 presenze El Kaddouri lasciò la Romania e adesso, dopo 2 mesi lontano dai riflettori, il marocchino è tornato dopo 7 lunghi anni in Italia: l'ex Torino e Napoli ha firmato un contratto fino al 30 maggio 2025 con la Spal, ex conoscenza del massimo campionato italiano ma oggi retrocessa fino alla Serie C.