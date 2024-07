Che fine ha fatto Josef Martinez? Rinato in MLS, è una star in Nord America

Il percorso in granata tra gol ed errori sottoporta

Josef Martinez è sbarcato a Torino all'inizio del mercato estivo nel 2014. Prelevato per tre milioni di euro dal club svizzero della Young Boys. Martinez, classe 1993, aveva all'epoca vent'anni ed era considerato un ottimo prospetto. L'arrivo in granata è molto promettente, segna nella gara di ritorno ai preliminari di Europa League contro il Brommapojkarna. Per vederlo segnare in Serie A bisogna attendere poi la gara di dicembre contro il Palermo. Sempre in Europa League è protagonista con una doppietta contro il Copenaghen nei sedicesimi di finale. In campionato stenta di più, con solo tre reti il primo anno. Dopo una prima stagione buona, le altre sono invece difficili. Più che per i gol seganti, Martinez è ricordato per quelli sbagliati. Primo fra tutti quello clamoroso a porta vuota contro l'Empoli, in casa, nel 2016. Martinez rimarrà in granata fino al febbraio 2017 quando verrà poi ceduto all'Atalanta United in MLS, al Toro ha collezionato 76 presenze e 13 gol in tre anni.