Che fine ha fatto Lyanco? Dopo un anno in Qatar ora torna in Brasile

Arrivato al Torino nel 2017, Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnovic, noto semplicemente come Lyanco , non ha mai pienamente soddisfatto le aspettative in maglia granata, lasciando inespresso il suo potenziale. Dopo un anno di prestito all'Al-Gharafa in Qatar, il difensore brasiliano è pronto per una nuova sfida: il ritorno in Brasile. Lyanco è atterrato a Belo Horizonte per unirsi all’Atlético Mineiro, con cui firmerà un contratto fino al 2028. A riportarlo è il noto giornalista brasiliano Venê Casagrande.

Un passato al Torino

Lyanco è approdato al Torino nel marzo 2017 - durante la gestione di Siniša Mihajlović - proveniente dal São Paulo per una cifra vicina agli 8 milioni di euro. La sua permanenza nel club granata è durata fino al 2021, durante la quale ha collezionato 53 presenze, dimostrando buone capacità difensive. Tuttavia, a causa dei molteplici infortuni rimediati, non è riuscito a consolidarsi come titolare fisso. Nel gennaio 2019 è stato prestato al Bologna per una stagione e nell’agosto 2021, Lyanco ha lasciato il Torino per unirsi al Southampton in Premier League. La sua esperienza in Inghilterra non è stata particolarmente positiva, con un totale di 49 partite e un gol in due stagioni.