Che fine ha fatto Rincon? Il Brasile dopo la Samp, in estate la Copa America

Non è stato un anno facile per il capitano del Venezuela ed ex centrocampista di Torino e Genoa, Tomas Rincon . Dopo la retrocessione in Serie B con la maglia della Sampdoria nella stagione 2022/2023, “El General” si è trasferito in Brasile firmando da svincolato con il Santos. L’anno da incubo del centrocampista venezuelano si è concluso nel peggior modo possibile, con la retrocessione della squadra di San Paolo in Serie B brasiliana dopo 111 anni di storia. L’ex Torino è ancora uno dei punti fermi della nazionale venezuelana, della quale è anche capitano. Dopo aver saltato la Copa America 2021 a causa del Covid, è stato protagonista con la sua nazionale della Copa America 2024, arrivando fino ai quarti di finale della competizione. Rincon e compagni, nonostante una grande prova di orgoglio, sono stati eliminati dal Canada ai calci di rigore.

La carriera di Rincon

Tomas Eduardo Rincon Hernandez, soprannominato El General, dopo aver esordito tra i professionisti con la maglia dello Zamora Fútbol Club nel campionato venezuelano, nel gennaio 2009 passa al club tedesco dell'Amburgo, in cui milita per cinque stagioni e mezzo. Nel 2014 approda in Italia, vestendo per due stagioni la maglia del Genova e concludendo la stagione 2016/2017 con la Juventus, vincendo Coppa Italia e Campionato Italiano. Ad agosto 2017 si trasferisce in prestito al Torino ed è in maglia granata che El General trascorre l'esperienza più importante della propria carriera, disputando 158 partite e mettendo a segno 7 gol. Con Mazzarri al comando, Rincon registrerà la miglior stagione della propria carriera, conquistando il settimo posto e l’accesso ai preliminari di Europa League. Tuttavia, dopo l’eccezionale stagione, per Rincon inizia un lento e inesorabile declino che lo costringe, nel gennaio 2022, a lasciare Torino. El General, nonostante il suo passato alla Juventus, è sempre stato apprezzato dal pubblico granata, soprattutto per il carisma e la grinta che il centrocampista venezuelano ha dimostrato in ogni partita.