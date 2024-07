Ciammaglichella: “Spero che il Toro veda l’Europeo U19. Spiace saltare il ritiro”

Aaron Ciammaglichella sarà impegnato con l'Italia U19 di Corradi nell'Europeo di categoria in Irlanda del Nord. Dal ritiro azzurro si è concesso ad un'intervista a Cronache di Spogliatoio. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni: "L'obiettivo in tornei importanti, come l'Europeo U19, è sempre quello di arrivare fino in fondo soprattutto dopo la vittoria speciale del 2023".

Obiettivo permanenza: "Spero che il Toro mi veda"

Il fantasista granata punta a rimanere a Torino: "Spero che il Toro mi veda. Mi spiace saltare il ritiro con Vanoli. Ma non mi lamento... Sono in Nazionale!". Ciammaglichella è un cuore Toro: "Sono nato a Santa Rita, a due passi dallo stadio del Toro. Da piccolo andavo alle partite a piede. Leggere i nomi dei caduti di Superga è stato un onore immenso. Sono entrato nel Torino a 4 anni e per è sempre un orgoglio vestire questa maglia. Quando mi hanno scelto per leggere i nomi sulla lapide non me l'aspettavo. E' stata un'emozione grandissima". E poi un pensiero per Tonino Asta: "Oltre che un ottimo allenatore, è stato un grande giocatore del Torino. Aveva qualcosa in più come appartenenza".