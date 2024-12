Coco, l’errore fa il giro del web. Ma il centrale ci mette la faccia: “Chiedo scusa”

Le scuse dopo l'errore: "Non si poteva sbagliare"

Coco è dunque incappato in un errore grossolano, mancando un pallone che sarebbe stato quasi più facile spingere in rete. Un errore che ha fatto il giro del web e macchiato una prestazione tutto sommato positiva del centrale, celebrato poi da Vanoli per il lavoro in marcatura su Lukaku. Nonostante il gol sbagliato, dopo la gara il giocatore ha voluto esporsi in prima persona e si è presentato in conferenza stampa. E lo ha fatto con grande senso di responsabilità. "Chiedo scusa a tutti perché un gol simile non si poteva sbagliare", ha spiegato il centrale che, in vista della trasferta di Genova, ha suonato la carica: "Per noi sarà come una finale. Stiamo vivendo un periodo complicato ma siamo ancora forti di testa, dobbiamo solo pensare ad allenarci più forte".