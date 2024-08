Coco studia da titolare: sta dimostrando che può sostituire bene Schuurs

Saul Coco ha dato ottime impressioni contro il Lione nella terza amichevole stagionale del Torino. L'ex Las Palmas ha dato l'idea di poter sostituire l'infortunato Perr Schuurs ( rioperatosi ieri, giovedì 1° agosto ) al centro della difesa a tre granata. Paolo Vanoli ha dato fiducia fin dal primo allenamento a Coco e il difensore la sta ripagando con tanta dedizione dentro e fuori dal campo. In effetti, le difficoltà sono stat plurime in questo avvio di esperienza in Italia. In primo luogo si è dovuto calare in una nuova realtà lavorativa e poi l'ha dovuto fare senza il supporto della sua lingua. Vanoli è stato chiaro: va bene lo spagnolo nelle primissime fasi, ma poi esigo l'italiano perché siamo in una squadra italiana e così Coco si sta lentamente adattando alla condizione. Sta imparando la lingua nostrana e sta prendendo dimestichezza con il credo difensivo di Vanoli.

Coco non ha il pregresso di Juric: questo lo può agevolare

Rispetto ad altri difensori che erano reduci dal triennio di Ivan Juric, Coco può essere più avvantaggiato perché meno viziato dal pregresso del tecnico croato. Uno come Mergim Vojvoda ha detto chiaramente che il passaggio dalla difesa uomo su uomo a tutto campo alla difesa di reparto sta dando qualche noia al gruppo granata e ha evidenziato come ci vorrà del tempo. Coco da questo punto di vista è avvantaggiato: non ha lavorato con Juric e sta recependo tutti i nuovi concetti di Vanoli. Le prime risposte di Coco sono state buone, il che è fondamentale in ottica futura per i granata complice la prolungata assenza di Schuurs. Ricordiamo, tra l'altro, che uno come Coco può agire anche come braccetto destro e non solo come centrale. Al momento la coperta è cortissima in difesa e dunque è la prima alternativa per il ruolo di centrale del terzetto.