Compie oggi 55 anni Enrico “Tarzan” Annoni

Con Rambo Policano e Pasquale Bruno forma il terzetto difensivo del Torino dei primi anni Novanta. Con i granata solleva la Mitropa e la Coppa Italia

Nato a Giussano il 10 luglio 1966, Enrico Annoni si trasferisce nell'estate del 1990 al Torino allenato allora da Emiliano Mondonico. In granata disputa 102 partite andando in rete per 2 volte e conquista anche 2 trofei: la Mitropa Cup del 1991 e la Coppa Italia del 1994, oltre a vivere da protagonista la cavalcata in Coppa UEFA conclusasi con quel maledetto doppio pareggio con l'Ajax in finale. Con Rambo Policano e Pasquale Bruno forma un terzetto difensivo di tutto rispetto e molto aggressivo. Viene anche soprannominato Tarzan per via della sua chioma che richiama proprio il personaggio d'immaginazione inventato da Edgar Rice Burroughs.