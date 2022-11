Con la Roma in campo anche i nazionali, Juric: “Non escludo chi va al Mondiale”

Con la Roma, inclusi anche coloro che andranno al Mondiale

Ivan Juric è stato molto chiaro in conferenza, con una risposta secca: "Non escludo qualcuno perchè va al Mondiale". In questo modo, il croato ha indirettamente confermato che tra gli 11 che scenderanno in campo contro la Roma di Mourinho e dell'ex Andrea Belotti, ci saranno anche i giocatori al momento più fondamentali per la squadra: sono 5 coloro che partiranno verso il Qatar, ovvero Milinkovic-Savic, Rodriguez, Lukic, Vlasic e Radonjic. Contro i giallorossi, infatti, in caso di vittoria sarebbe il secondo successo consecutivo contro una big - dopo la vittoria per 2-1 contro il Milan - e Ivan Juric non ha nessuna intenzione di fare a meno di chi è importante, a partire dalla trequarti, attualmente il reparto che più sta dando benefici alla squadra. "So che per loro il Mondiale significa tanto e mi sembra naturale ed umano", dichiara il tecnico croato, ma in questo momento - com'è giusto che sia - bisogna mantenere i piedi per terra, concentrarsi su quella che sarà l'ultima partita prima della lunga sosta, che farà rivedere in campo la Serie A soltanto nel nuovo anno, e cercare di completare questa prima parte di stagione con un successo e 3 punti - il che farebbe classificare Juric come secondo allenatore, dopo Mihajlovic, che in 15 partite ha totalizzato 23 punti negli ultimi 17 anni.