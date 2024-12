Torino-Napoli 0-1, Conte: “Soddisfatto, Vanja è stato bravissimo oggi”

Questa partita l'ha decisa McTominay. Rappresenta il connubio tra le ambizioni sue e della società avere tali giocatori? "Io non chiedevo nessun profilo, ho accettato Napoli per la piazza e non ho messo condizioni. E' inevitabile che se mi chiedono di rinforzare la squadra cerco di non sbagliare i giocatori. Con McTominay siamo stati bravi, lui non era protagonista allo United, lo conoscevo. manna è stato bravo a lavorare a convincerlo, quindi è arrivato. Ripeto, non ho posto condizioni. C'è voglia di rivalsa, ma abbiamo preso dei calciatori che ci è stato permesso di prendere per diverse situazioni. Abbiamo sbagliato poco sul mercato. L'anno scorso il napoli aveva speso tanto, per questo motivo parliamo di ricostruzione e di lavorare. Scott è importante, così come Glimour. Lo stesso Davide Neres. Sono venuti per mettersi alla prova in una città passionale e che ti spinge a dire sempre".