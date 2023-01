Coppa Italia, il tabellone: ai quarti c’è la vincente di Fiorentina-Sampdoria

Il Torino batte il Milan 1-0 e si aggiudica il passaggio ai quarti di finale di questa Coppa Italia 2022/2023: il gol di Adopo al 114' permette così di far continuare la competizione ai granata, eliminando i rossoneri al loro esordio. Prima vittoria per i granata del 2023 dopo i due pareggi consecutivi realizzati in campionato, e nel prossimo turno della Coppa Italia si troverà ad affrontare la vincente tra Sampdoria e Fiorentina: i blucerchiati e i viola si affronteranno domani, giovedì 12 gennaio, alle 18. La gara tra Torino e la vincente della sfida di domani sarà poi in programma mercoledì 1 febbraio.