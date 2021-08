Coppa Italia: Sampdoria-Alessandria 3-2, Toro contro i blucerchiati ai sedicesimi

I blucerchiati vincono contro i grigi di Longo in rimonta: centesimo gol di Quagliarella con la maglia dei genovesi

Ai sedicesimi di finale sarà Sampdoria-Torino. Il verdetto è arrivato al termine del primo turno tra Sampdoria e Alessandria, con i blucerchiati che superano i grigi dell'ex granata Moreno Longo per 3-2. Partita in salita per i genovesi, che vanno subito sotto dopo la rete di Riccardo Chiarello. A rimettere in parità i giochi è il solito Fabio Quagliarella, che trova uno splendido gol di tacco, il centesimo con la maglia della Samp. L'Alessandria si porta di nuovo avanti con il rigore di Simone Corazza, ma subisce la rimonta di Manolo Gabbiadini e Morten Thorsby. La squadra di Longo attacca fino all'ultimo, ma non trova il varco. Vince la Sampdoria, al prossimo turno incontrerà Juric.