Graziani si complimenta con i granata e svela il retroscena sulla visita al Fila

Le parole dell'ex giocatore granata riguardo la sua visita all'allenamento pre derby del Torino

Redazione Toro News 12 gennaio - 21:27

Nella puntata odierna - domenica 12 gennaio - del programma a tema calcistico Sport Mediaset XXL, Ciccio Graziani ha svelato un retroscena legato al derby della Mole. L'ex attaccante granata, che a Torino ha vinto l'ultimo scudetto conquistato dal club, ha rivelato rivelato quanto si è detto con Vanoli e Cairo in vista della sua presenza al Filadelfia dello scorso venerdì.

“Mi ha chiamato il Presidente giovedì sera e mi ha detto Ciccio so che sei a Milano per uno spot televisivo; dico si presidente. Mi ha chiesto che programmi avessi e ho risposto domani torno a casa. Lui mi ha detto no no tu domani non vai a casa. C'è qui Paolo Vanoli che ti chiede una cortesia.

Mi passa Vanoli che mi dice, ci piacerebbe che tu domani venissi qui a Torino e facessi un discorso motivazionale alla squadra facendogli capire che cosa era il tuo Torino, e sulla storia del Torino, una cosa su cui il tecnico cerca di lavorare molto".

Una scelta intelligente da parte della società e in particolare del mister ex Venezia, che nella stracittadina ha mostrato tutta la grinta e l'attaccamento alla maglia che vuole trasmettere ai ragazzi e che non mancavano ad un giocatore come Ciccio Graziani, che poi prosegue il suo racconto.

"E' stato un momento molto emozionante, ritrovarmi nello spogliatoio con tutti i ragazzi seduti ed attenti. Io gli ho detto solo che quando indossi quella maglia ci sono 3 aggettivi: orgoglio, passione e sacrificio. Gli ho detto anche che cos'è il derby per il Toro, per i tifosi, per la città. Li ho esortati a tirare fuori i cosiddetti attributi. Lo hanno fatto, sono stati bravissimi e non mi prendo nessun merito. Sono contento di questa esperienza e che i ragazzi abbiano capito l'essenza di questa partita".