Maripan: “Per me il Toro è speciale, sognavo di venire a giocare in Italia”

Il difensore cileno del Torino ha raccontato cosa sia il Natale per lui e come lo passava da bambino con la famiglia

Redazione Toro News 18 dicembre 2024 (modifica il 18 dicembre 2024 | 20:08)

Nuovo episodio della serie "XMAS Family Talk", i video a sfondo natalizio che il Torino pubblica in questi giorni sul suo canale YouTube in collaborazione con lo sponsor della squadra JD Sports. Il secondo giocatore granata a partecipare è Guillermo Maripan. Il difensore cileno racconta cosa significhino per lui il Natale e la famiglia: "Natale per me vuol dire famiglia. È amore e tempo con tutte le persone che ami, felicità, a Natale sono sempre con la famiglia aspettando Babbo Natale con molto amore e molta felicità e sempre circondato dalle persone che mi danno amore. Condividere i momenti e lo spirito del Natale è la cosa più bella: mio padre e mia madre, sono i supereroi della mia vita perché loro si sono sempre impegnati per me e i miei fratelli. Abbiamo avuto un’infanzia sempre positiva e felice, per me è la cosa più importante della mia vita".

L'ex difensore del Monaco racconta poi la sua gioventù in Cile e altri dettagli sul Natale con i suoi parenti: "Sono grato per tutta la mia vita perché non è stato facile, fin da giovane soprattutto nei giorni di allenamento stavo lontano dalla mia famiglia e dagli amici di scuola, era difficile. Penso sempre che l’appoggio della mia famiglia quando ero giovane abbia aiutato, senza di quello non sarei dove sono oggi, la famiglia è sempre stata importante. Nei momenti difficili quando ero più giovane grazie a loro ho preso certe decisioni: se sono qui oggi lo devo in gran parte agli aiuti che mi diedero quando ero piccolo. Natale? A casa aspettavamo sempre Babbo Natale ed era il momento più divertente, per la nostra tradizione aspettavamo fino a mezzanotte che arrivasse Babbo Natale a casa".

Infine Maripan conclude parlando della sua gioia per la scelta di poter giocare in Serie A con la maglia del Torino: "Per me il calcio è tutto, è felicità. Quando sono cresciuto ho capito che era come una famiglia Ho conosciuto amici che ho ancora oggi e mi ha dato tanta gioia, per me sarà sempre felicità. Per me il Toro è qualcosa di speciale, mi ha dato la possibilità di giocare in Italia che era un sogno che avevo fin da piccolo. Ho trovato un gruppo incredibile di calciatori e persone che mi hanno accolto molto bene. Sono una famiglia, sono molto contento di essere qui e sono felice. Per me il Toro è calcio, è passione e sono molto soddisfatto della mia decisione di essere venuto qui".