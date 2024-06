Da Maksimovic a Verdi: la storia delle trattative tra Cairo e De Laurentiis

Non sono mai state facili le trattative tra Urbano Cairo e Aurelio De Laurentiis. I due presidenti, che ora si trovano a dialogare per Alessandro Buongiorno, in passato hanno dato vita a tira e molla estenuanti. Si pensi ad esempio alla telenovela Maksimovic, trasferitosi al Napoli nell’estate del 2016. I partenopei avevano iniziato a trattare il centrale serbo già un anno prima dell’approdo, trovandosi dinanzi il muro eretto da Cairo. Il Napoli tornò alla carica l’estate seguente, quando il centrale si ammutinò e non si presentò agli allenamenti pur di essere ceduto. I granata trovarono un accordo con i partenopei solamente in conclusione di mercato, per una cifra vicina ai 27 milioni di euro. In quella stessa estate, il Toro prelevò dai partenopei anche Mirko Valdifiori, ma in questo caso la trattativa si rivelò più semplice.