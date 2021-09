Da Quagliarella a Ogbonna: i 60 giocatori cresciuti nel Toro oggi professionisti

Si chiamano “club-trained players” quei giocatori professionisti che siano stati di proprietà almeno 36 mesi, anche non continuativi, in una determinata squadra tra i 15 e i 21 anni. Pedine importanti per tutti i club di Serie A, divenute fondamentali per la composizione delle ormai celebri "Liste dei 25". Le regole di UEFA e FIGC prevedono infatti la presenza di almeno 4 di questi giocatori nelle liste delle rispettive competizioni, anche se i granata ad oggi ne hanno soltanto due (Edera e Verdi). La loro presenza, va specificato, non è obbligatoria: chi non ha giocatori con questi requisiti lascia "buchi" nella lista. Ma è chiaro che averne di disponibili, anche in un futuro, potrebbe tornare utile. Ma quanti sono i giocatori professionisti sparsi in giro per l'Italia (e non solo) da cui il Torino potrebbe aggiungere? Sono in tutto 60.