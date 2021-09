Toro, la lista dei 25: c’è un posto libero. Che può andare a un extracomunitario

1 di 2

IL TEMA

Simone Verdi ai tempi del Torino

Chiuso ufficialmente il calciomercato, per il Toro si è delineata la lista dei 25 giocatori per il campionato di Serie A. I granata, come ogni squadra del massimo campionato, sono tenuti ad inserire almeno 8 giocatori formati in Italia (indipendentemente dalla nazione di nascita, devono essere stati tesserati per almeno tre stagioni complete tra i 15 e i 21 anni da un club italiano). Di questi, almeno 4 devono essere stati formati nel club (sufficiente essere di proprietà granata, anche in caso di trasferimento in prestito presso altre società). Non ci sono invece limiti per quanto riguarda gli "Under 22", cioè i nati dal 1999 in avanti.

LA COMPOSIZIONE - Andando ad analizzare nello specifico la rosa granata, si nota subito come non ci siano problemi per quanto riguarda i giocatori di formazione italiana: il Toro ha indicato Izzo, Baselli, Zaza e Belotti, ma avrebbe avuto l'imbarazzo della scelta. Sono invece Edera e Verdi i giocatori che risultano cresciuti nel club. Quest'ultimo è stato infatti di proprietà granata (era in comproprietà con il Milan) dal 2011, quando aveva 19 anni, rispettando i requisiti per risultare prodotto del club granata. Addirittura nove giocatori risultano invece essere Under 22 e non sono quindi soggetti ad alcuna restrizione per quanto riguarda la compilazione delle liste. Si tratta di Gemello (2000), Sava (2002), Zima (2000), Singo (2000), Buongiorno (1999), Pobega (1999), Kone (2000), Stojkovic (2002), Warming (2001).

I CAMBIAMENTI - Confrontando la lista attuale con quella consegnata lo scorso febbraio, si trovano diversi cambi per quanto riguarda gli Over 22. Le cessioni di Sirigu, Ujkani, Lyanco, Murru, Nkoulou, Gojak e Bonazzoli hanno liberato sette caselle, sei delle quali sono state occupate dai nuovi innesti. Sono stati inseriti in lista Berisha, Aina, Pjaca, Praet e Brekalo oltre ai rientranti Djidji e Aina. Rimane dunque un posto ancora a disposizione, che è stato liberato con la risoluzione consensuale con Iago Falque e che potrebbe essere destinato ad un eventuale giocatore svincolato o (più probabilmente) ad un possibile acquisto di gennaio. Il Toro ha quindi fatto bene i propri conti da questo punto di vista.

EXTRACOMUNITARI - Esaminato il capitolo lista dei 25, per quanto riguarda la situazione extracomunitari, attualmente il Toro ne conta sei in rosa: Lukic, Rincon, Kone, Aina, Singo e Bremer. Come ogni società, il Torino ha due slot disponibili per tesserare extracomunitari dall'estero dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. Di questi, uno deve essere in sostituzione di un extracomunitario che ha risolto il contratto o è stato ceduto all'estero: il Toro ha liberato il posto salutando Nkoulou e Lyanco e dunque ha un posto libero per tesserare un eventuale extracomunitario a gennaio. L'altro slot deve rispondere ai requisiti del "curriculum sportivo": cinque presenze nella rispettiva nazionale di categoria o due presenze nell'ultimo anno. L'unico extracomunitario acquistato nel mercato appena concluso è il giovane Stenio Zanetti, brasiliano classe 2003 prelevato per la Primavera.

DI SEGUITO LA LISTA DEI 25 DEL TORO