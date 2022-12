Da Toro News i migliori auguri di buon 2023 ai suoi lettori!

Il 2022 lascia un po' di magone per la scorsa stagione che avrebbe potuto essere quella della consacrazione e invece è stata un po' quella dei rimpianti. Belotti, il capitano e il bomber del Toro degli ultimi anni, ha lasciato Torino malamente. I granata hanno perso alcuni top di reparto come Praet, Brekalo, Pobega e Bremer. Il progetto è ripartito da un funambolo in cerca di riscatto come Radonjic, da un mezzo fuoriclasse come Vlasic e da un intelligentissimo Miranchuk, ma soprattutto da un gigante olandese che domina gli attaccanti della Serie A. In mezzo al campo Ricci si è confermato un regista di buon livello e Buongiorno è chiamato ad essere un novello ragazzo del "Fila". Il Toro non ha paura di nessuno. Juric mette in difficoltà tutti e batte i campioni d'Italia. Questa squadra ha bisogno di avere fiducia e coraggio. Forse qualcuno che ci dice di non aver paura e che lotterà con noi servirebbe a tutti. Il Toro ha l'eterna Maratona e poi da lassù c'è qualcuno che potrà dare la spinta in più che serve: Sinisa sarà un angelo custode a cui appellarsi per noi che rivediamo in lui la grinta che contraddistingue il nostro colore e la nostra Storia. Per i lettori rimane l'augurio di trovare o di conservare chi può farlo.