Dal 4-3-3 al 3-5-2: i moduli impiegati da Vanoli tra Spartak Mosca e Venezia

Ha una filosofia di gioco molto chiara, ma Paolo Vanoli non è ancorato ad un solo modulo, anzi. Da quando è approdato allo Spartak Mosca, nel dicembre del 2021, il tecnico varesino ha cambiato in più di un'occasione lo schema iniziale della sua squadra.

L'avventura in Russia: tanta difesa a tre

Alla guida dello Spartak, Vanoli si è prevalentemente affidato ad una difesa a tre. In quel caso il tecnico subentrava a Rui Vitoria che nel corso della stagione si era prevalentemente affidato ad una retroguardia composta da tre elementi. Chiamato dunque ad entrare a stagione in corso, Vanoli si affidò prevalentemente ad un modulo con tre difensori e quattro centrocampisti, variando poi la composizione del tridente offensivo a seconda delle partite. Tra gli schemi più utilizzati risultano infatti il 3-4-2-1 ed il 3-4-1-2, in due sole occasioni lo Spartak scese in campo con il 4-4-2.