D’Aversa sa come eliminare il Toro dalla Coppa: Vanoli studia le controffensive

Sfida inedita tra i due. Vanoli non ha nemmeno mai affrontato l'Empoli nella sua carriera. Dieci precedenti di D'Aversa contro il Torino

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 23 settembre - 14:27

Scontro inedito tra Paolo Vanoli e Roberto D'Aversa, uno scontro che vale il passaggio del turno in Coppa Italia. Partita da dentro o fuori, partita da non sbagliare per un Torino che può riporre molte fiches sulla coppa nazionale. D'Aversa ha sfidato il Torino in dieci circostanze e il bilancio è negativo: appena 3 vittorie, il 30%. Le sconfitte sono invece state la metà, ben cinque. Ha perso le ultime tre consecutive contro il Torino il nuovo tecnico dell'Empoli: una con la Sampdoria e due con il Lecce nella scorsa stagione. Però, l'ultima vittoria di D'Aversa contro il Torino è arrivata proprio in Coppa Italia, in un secondo turno che costò l'eliminazione ai granata di Ivan Juric nel gennaio 2021. Fu un'uscita di scena cocente per il primo Toro di Juric, anche perché la Sampdoria di D'Aversa stava vivendo ore drammatiche dal punto di vista societario dopo l'arresto dell'allora presidente Massimo Ferrero.

Lo sgambetto di D'Aversa al Torino di Juric — Il Torino perse malamente 2 a 1, Juric non fu esente da colpe stravolgendo la formazione iniziale e proponendo alcune scelte illogiche come Rincon difensore centrale. Alla fine della stagione, lo stesso Juric dichiarò che quello fu uno dei suoi principali rimpianti del primo anno granata. Lo sgambetto di D'Aversa fu importante. D'Aversa fu capace di guidare la nave blucerchiata nelle turbolenze e ottenne una qualificazione al turno successivo inaspettata. Tuttavia, come testimoniano i numeri la fortuna di D'Aversa contro il Torino è sempre stata piuttosto limitata.

D'Aversa è già a 153 panchine in Serie A, prima stagione per Vanoli — D'Aversa ha ormai avuto più opportunità in Serie A, mentre è alla sua prima a 52 anni Vanoli. Il tecnico granata la sta interpretando nel migliore dei modi tanto che il Torino è primo da solo in classifica, roba impensabile all'inizio della stagione. Le storie di D'Aversa e Vanoli non sono quindi paragonabili, basti pensare che D'Aversa conta ben 153 panchine in Serie A, dove ha rappresentato già quattro società: Parma, Sampdoria, Lecce e ora Empoli. Per Vanoli non sarà soltanto la prima volta contro D'Aversa ma sarà anche la prima volta in assoluto contro l'Empoli.