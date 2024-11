Derby Juventus-Torino, violenti scontri tra Ultras nella notte: c’è un arresto

L'intervento delle autorità

Secondo quanto riferito dal Corriere Torino, la polizia, intervenuta con diverse volanti, ha disperso i partecipanti - che si sono prontamente dileguati - identificando una decina di ultrà juventini, uno dei quali arrestato. Nella zona sono stati sequestrati bastoni e altri oggetti utilizzati per gli scontri. Il clima di tensione tra le tifoserie si è intensificato alla vigilia del derby, in programma questa sera 9 novembre, spingendo le autorità a rafforzare le misure di sicurezza per tutelare l’incolumità di tutti i presenti e prevenire nuovi episodi di violenza all’Allianz Stadium. Nel frattempo, la DIGOS di Torino ha avviato indagini per identificare ulteriori responsabili degli scontri e fare chiarezza sui dettagli dell’accaduto.