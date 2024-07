Diritti audiovisivi Serie A, la graduatoria: ecco quanto incassa il Torino

Il radicamento sociale mette in palio il 22% dell'utile divisibile derivante dalle risorse audiovisive. Il criterio che maggiormente premia le squadre è quello relativo al numero di spettatori allo stadio (12.54%). Il Toro è undicesimo in questo parametro, due posizioni indietro rispetto al piazzamento ottenuto in campo (nono posto) e così guadagna 4.4 milioni di euro grazie ai tifosi al Grande Torino. Sopra i granata si posizionano Bologna e Lecce, che per questo motivo incasseranno rispettivamente 1.2 e 2.3 milioni di euro in più dei granata. Gran parte della restante fetta è assegnata in base all'audience media delle dirette tv (8.36%). Il Torino è dodicesimo in questa graduatoria e così si aggiudica 2.6 milioni di euro grazie agli spettatori di Dazn e Sky. Anche in questo caso i granata scivolano in classifica fuori dalla top 10 superati da Cagliari, Genoa e Bologna in una graduatoria dominata dalle sette sorelle. L'ultimo parametro è relativo infine all'impiego dei giovani, che garantisce una quota ulteriore per quanto irrisoria (1.1%). Si tratta di un criterio ancora in via di definizione e per la prima volta applicato nel concreto. Viene riconosciuto merito ai club che impiegano giovani d'età tra i 15 e i 23 anni formati nei settori giovanili italiani e tesserati da almeno 36 mesi ininterrotti per la squadra in cui militano (prestiti compresi). Quest'anno è stato applicato solo al girone di ritorno e ha messo in palio 12.2 milioni di euro. Il Torino ne incasserà 400 mila per l'utilizzo dei giovani, risultando tra chi meno ha usufruito degli Under (non contano ingressi nel recupero e le ultime tre partite di Serie A). La più virtuosa è stata l'Atalanta a cui è andato poco più di un milione di euro. Il radicamento sociale consegnerà al Toro in totale 7.4 milioni di euro, che aggiunti alla parte fissa porteranno i guadagni a 34.2 milioni di euro.