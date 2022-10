Dopo Torino-Empoli 1-1 Cairo scherza con Destro: “Bel gol…”

Piccolo siparietto dopo la partita tra Torino ed Empoli, con Cairo che si è fermato a salutare Destro, appena uscito dagli spogliatoi. Nello specifico, i due si sono incontrati dopo il match, per commentare il gran gol messo a segno dalla punta dei toscani. Cairo si è fermato a salutare il centravanti stringendogli la mano e facendogli i complimenti per la marcatura: "Bel gol oggi, vero?". I due sono poi andati in direzioni opposte sorridendo. Alla domanda dei giornalisti che gli chiedevano se servisse un attaccante come Destro, il presidente ha sorriso ma ha preferito non pronunciarsi.