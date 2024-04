Eliminati dalla coppa e allontanati dall’Europa: Frosinone bestia nera del Toro

I rimpianti dei granata quest'anno contro il Frosinone sono tanti, dall'eliminazione in Coppa Italia al pareggio di ieri

Il Torino di Juric si è bloccato nel momento più importante. La macchina costruita dal tecnico croato per puntare all'Europa si è arrestata proprio nel momento decisivo. La sconfitta del Napoli contro l'Empoli aveva concesso ai granata un'occasione unica per avvicinarsi alla tanto ambita zona europea. Eppure per l'ennesima volta, proprio sul più bello, il Torino ha vanificato questa preziosa opportunità. Coincidenza vuole che ad aver smorzato con veemenza i sogni dei granata sia stato ancora il Frosinone. Quest'anno i ciociari si sono rivelati la vera bestia nera del Torino, su tre partite disputate contro i ciociari la squadra di Juric ha segnato in totale un solo gol e totalizzato zero vittorie. Una sconfitta e due pareggi contro la squadra di Di Francesco, che ricordiamo è la terza peggior difesa della Serie A. Le partite contro il Frosinone di questa stagione verranno ricordate come alcune delle più grandi occasioni mancate dell'anno, in una stagione in cui il Torino di treni ne ha persi molti. Ricordiamo infatti che i granata sono stati eliminati dalla Coppa Italia proprio dai ciociari. Rivediamo sotto la lente tutti gli incontri disputati contro il Frosinone durante l'anno.

Torino-Frosinone 1-2: granata eliminati dalla Coppa Italia — L'avventura del Torino in Coppa Italia si è conclusa ai sedicesimi di finale. Al termine dei tempi supplementari a passare è stato proprio il Frosinone, due volte in vantaggio al Grande Torino. Di Zima la risposta al gol iniziale di Ibrahimovic, poi il gol vittoria di Reinier al 98'. In mezzo anche un episodio decisamente dubbio nell'area dei ciociari, con un rigore inizialmente assegnato al Toro e poi revocato dopo consulto con il Var. Oltre al danno pure la beffa, si chiude con l'amaro in bocca e molti rimpianti il cammino del Torino in Coppa Italia.

Frosinone-Torino 0-o: i ciociari smorzano l'entusiasmo dei granata — Il pareggio nel match di andata disputato al Benito Stirpe il 10 dicembre ha frenato drasticamente l'entusiasmo dei granata. Il Torino proveniva da una delle gare migliori dell'anno, il 3 a 0 contro l'Atalanta. L'entusiasmo dopo quella vittoria era alle stelle e contro i ciociari ci si aspettava una grande prestazione. Tuttavia ciò a cui si è assistito non ha assolutamente rispecchiato le aspettative. Un pallido 0 a 0 ha riportato con i piedi per terra i granata, che non sono mai riusciti a sfruttare le occasioni create. Una rivincita contro il Frosinone mancata, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia.

Frosinone-Torino 0-o: pareggio che sa di addio all'Europa — Forse una delle più grandi occasioni mancate nel corso della stagione è stata proprio la partita pareggiata ieri. Il Torino dopo la sconfitta del Napoli contro l'Empoli aveva la possibilità di ridurre le distanze e avvicinarsi all'Europa. Sulla carta si trattava di una partita da vincere, soprattutto visto il complesso calendario dei granata fino al termine della stagione. Terzultimi in classifica e con 63 gol subiti i ciociari erano l'occasione perfetta per portare a casa i 3 punti. La prestazione a cui i numerosi tifosi hanno assistito al Grande Torino ieri, però, non ha rispecchiato i pronostici. Per la seconda volta la storia si è ripetuta, ma questa volta ha fatto ancora più male: 0 a 0 e probabile addio all'Europa. Il Torino guardando i numeri è ancora in corsa per le competizioni europee, tuttavia confrontando il calendario dei granata con quello delle dirette avversarie il sogno ora è difficile da realizzare. Ciò che si può constatare con chiarezza ora è che la squadra ad aver creato più rimpianti ai granata questa stagione è stata proprio il Frosinone.

I numeri del Frosinone questa stagione, granata imperdonabili — Prima di giocare contro i granata la squadra di Di Francesco su 16 trasferte aveva pareggiato 5 volte e perso 11 partite, segnando 15 gol e subendone 37. Una sola volta i ciociari sono tornati a casa senza prendere gol ed è stato contro l'Udinese, a pari punti con il Frosinone ed in zona retrocessione. Guardando ai numeri del Frosinone, la prestazione dei granata ieri è indifendibile, sopratutto se si considera che la squadra di Di Francesco per numero e qualità delle occasioni create è stata più pericolosa.

