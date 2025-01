Elmas disponibile per Atalanta-Torino? Il passaporto e la corsa contro il tempo

Elmas, inizia la corsa contro il tempo per esserci in Atalanta-Torino

Sicuramente quest'oggi Eljif Elmas non potrà recarsi al Filadelfia per sostenere il primo allenamento con la sua nuova squadra. Il giocatore volerà in Macedonia per ottenere il visto. Il trequartista, infatti, è un cittadino della Macedonia del Nord e in quanto tale ha lo status di extracomunitario. Elmas è già partito direzione Skopje al fine di svolgere tutti i passaggi necessari per ottenere il nuovo visto che gli consentirà di praticare la professione di calciatore in Italia. Il Torino per completare ufficialmente il trasferimento dovrà allegare alla documentazione anche il nuovo visto poiché il precedente era scaduto. Lo scenario in cui il giocatore possa già essere presente per Atalanta-Torino è possibile, ma affinché si concretizzi è necessaria una vera e propria corsa contro il tempo. Il club granata, infatti, avrà tempo fino alla mattina di domani per presentare tutte le documentazioni. Ciò accade perché in Italia affinché un giocatore possa essere impiegato in una partita ufficiale deve essere necessariamente tesserato entro la mattina antecedente la gara.