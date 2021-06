Emiliano Moretti spegne 40 candeline, con un futuro ancora in granata

L'ex difensore granata compie oggi 40 anni

Oggi, venerdì 11 giugno, Emiliano Moretti spegne 40 candeline. L'ex difensore granata, arrivato sotto la Mole nell'estate del 2013, con la maglia del Torino ha collezionato ben 198 presenze (175 in campionato, 12 in Coppa Italia e 11 in Europa League) e - dopo il suo ritiro avvenuto al termine della stagione 2018/2019 - ha deciso di intraprendere la carriera da dirigente con il club granata. Subito dopo il suo ritiro infatti, Moretti è diventato prima collaboratore tecnico societario e poi, il 19 giugno 2020, team manager della squadra granata. Con l'arrivo di Juric sulla panchina del Torino, la società è pronta a cambiare team manager: sarà Marco Pellegri, dal primo luglio, a rivestire il ruolo da dirigente che nel calcio italiano rappresenta l’anello di congiunzione tra società e squadra, occupandosi di aspetti organizzativi ma anche di aiutare l’allenatore nella gestione del gruppo. Moretti però rimarrà sempre al Torino per la nona stagione consecutiva: per lui sarà previsto un ruolo più dentro le questioni dell’area tecnica, compreso il calciomercato, al fianco del responsabile Davide Vagnati.