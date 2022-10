Empoli, Satriano-Lammers in attacco. Ma attenzione a Destro che vuole sbloccarsi

L'Empoli e il Torino hanno perso entrambi il proprio bomber nello scorso mercato estivo: Belotti e Pinamonti. Questo ovviamente ha inciso sull'efficacia dei due reparti offensivi e sia i toscani che i piemontesi hanno messo a segno soltanto sette reti in questo inizio di campionato. Anche i gol subiti sono gli stessi (10), ma i granata hanno 10 punti in classifica, tre in più degli azzurri: questo perché il Toro ha vinto tre volte e l' Empoli una sola. Perciò la squadra di Juric è riuscita a capitalizzare meglio, fino a tre partite fa, ciò che ha creato. I ragazzi di Zanetti arriveranno all'Olimpico-Grande Torino per portare a casa una vittoria: si schierano a viso aperto e non fanno un gioco attendista, dando comunque sufficiente attenzione alla fase difensiva.

I titolari in attacco saranno quasi sicuramente Satriano e Lammers, coadiuvati da Pjaca che giocherà da trequartista come vertice alto del rombo del centrocampo azzurro. Sarà necessario fare attenzione anche a Destro, probabile subentrante. L'attaccante marchigiano ha già realizzato due gol contro il Torino in Serie A, inclusa una rete nella sua ultima partita fuori casa contro i granata (22/10/2021 con il Genoa). Il classe ’91, inoltre, non ha segnato negli ultimi 15 match di campionato, solo una volta in carriera nella massima categoria ha infilato una striscia di 16 partite senza gol: tra marzo 2018 e febbraio 2019. Nelle ultime due gare la difesa granata ha affrontato senza non poche difficoltà un attacco a tre (Sassuolo e Napoli), andando in difficoltà, in particolare con i partenopei, perché costretta agli uno contro uno. Contro i toscani si tornerà ad un reparto offensivo a tre, però gli inserimenti di Pjaca potrebbero far molto male. Non bisognerà anche sottovalutare l'esperienza internazionale di Lammers e la voglia di fare bene di Satriano. L'uruguagio è uno dei migliori prospetti del suo calcio: sa usare indifferentemente il destro e il sinistro e ha una forte fisicità. Sarà necessario riuscire ad ingabbiare il centrocampo dei toscani per poter fare arrivare pochi palloni puliti agli attaccanti e per provare a condurre il gioco.