Empoli, Sazonov: intervento riuscito per l’ex difensore granata

Intervento al ginocchio destro riuscito per il georgiano che a breve inizierà l'iter riabilitativo

Saba Sazonov, dopo aver svolto la preparazione estiva sotto la guida di Paolo Vanoli, alla fine di agosto è stato ceduto all'Empoli di D'Aversa in prestito fino al 2025 con il diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni. La scorsa settimana però, il classe 2002 ha rimediato in allenamento una lesione al legamento crociato anteriore, un infortunio che lo terrà lontano dai campi per tutto il resto della stagione. La squadra toscana, tramite i propri profili social, fa sapere che l'intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro a cui Sazonov è stato sottoposto è perfettamente riuscito. A seguire il post dell'Empoli sui social con la nota del club toscano: